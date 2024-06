Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Altenberge, Schockanruf: 79-Jährige übergibt fünfstelligen Geldbetrag, Telefonbetrüger derzeit im Kreis aktiv

Kreis Steinfurt, Altenberge (ots)

Eine 79-Jährige aus Altenberge ist am Freitag (31.05.24) von Telefonbetrügern angerufen worden, die sie mit einer schrecklichen Geschichte konfrontierten: Angeblich sei ihre Tochter in einen Autounfall mit einem Kind verwickelt. Die Tochter sei über Rot gefahren, das Kind sei noch am Unfallort gestorben. Nun müsse die 79-Jährige eine Kaution zahlen, damit die Tochter nicht ins Gefängnis muss. Der Anrufer gab sich als Staatsanwalt aus. Auch der Name des angeblichen Haftrichters wurde genannt. Schließlich rief sogar eine Frau an, die sich anhörte wie die Tochter der Frau aus Altenberge. Sie weinte am Telefon und bat darum, das Geld schnellstmöglich zu bezahlen. Am späten Nachmittag kam dann eine falsche Notarin vorbei. Die 79-Jährige übergab der Unbekannten einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag sowie Schmuck. Die Unbekannte war ungefähr 40 Jahre alt, etwa 1,78 Meter groß und schlank. Sie trug eine Brille, hatte eine Hochsteckfrisur und war modisch gekleidet. Nachbarn war ebenfalls eine unbekannte Frau aufgefallen, die auf der Straße telefonierend auf- und abgegangen war. Diese hatte schwarze Haare, sie trug eine blaue Jeans, Absatzschuhe und eine Weste. Möglicherweise handelte sich um ein und dieselbe Person. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Betrug aufgenommen. Immer wieder versuchen Betrüger, über perfide Telefonanrufe vor allem älteren Menschen um ihr Erspartes zu bringen. In diesen Tagen verzeichnet die Kreispolizei vermehrt Betrugsanrufe. An einem Tag sind beispielsweise acht Betrugsversuche über das Kreisgebiet verteilt bei der Polizei angezeigt worden. Dabei ging es unter anderem um Schockanrufe wie oben geschildert. Ebenso gaben sich Anrufer als Polizeibeamte aus, die angeblich die Wertsachen der Angerufenen vor kriminellen Banden in Sicherheit bringen wollen. Die Anrufer wirken häufig über mehrere Stunden auf die Geschädigten ein und verunsichern die Opfer dadurch immer mehr.

Haben Sie ein Gespräch angenommen, bei dem Sie sich unsicher sind, wer am anderen Ende der Leitung ist, dann halten Sie sich an wichtige Verhaltensregeln: - Unterbrechen Sie das Gespräch frühzeitig, legen Sie einfach auf! - Holen Sie sich im Zweifelsfall Hilfe bei nahen Verwandten und Freunden! - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! - Sie sind Opfer eines Telefonbetrugs geworden: Kontaktieren Sie nächstgelegene Polizeiwache oder den Polizeinotruf 110 und erstatten Sie Anzeige!

