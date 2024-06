Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Diebstahl von Pedelecs, Räder kurz darauf in Kastenwagen aufgetaucht

Ochtrup (ots)

Am Dienstag (03.06.) meldete sich gegen 13.15 Uhr eine Ochtruperin, der kurz zuvor am Supermarkt an der Mühlenstraße ihr Pedelec entwendet wurde.

Die Frau sagte den eingesetzten Beamten, dass ihr Rad einen GPS-Tracker besitze und gab den aktuellen Stand durch. Die Beamten entdeckten daraufhin, kurze Zeit später an der Birkenstraße einen auffälligen weißen Kastenwagen, neben dem ein Pedelec abgestellt war. Bei dem Rad handelte es sich um das Pedelec, das kurz vorher an der Mühlenstraße entwendet wurde.

Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich in dem verschlossenen Fahrzeug ein weiteres Pedelec befand. Da die Beamten Kenntnis darüber hatten, dass kurz zuvor ein zweites Pedelec als gestohlen gemeldet war, überprüften sie dieses. Es stellt sich heraus, dass es sich bei dem Rad im Kastenwagen um das zweite gestohlene Pedelec handelte.

Zeugen gaben an, dass kurz vorher zwei Männer an dem Fahrzeug gestanden haben. Sie fragten die Zeugen nach einer Adresse und verließen dann die Örtlichkeit. Kurz darauf kam den Beamten mutmaßlich eine der beiden Personen auf dem Birkenweg entgegen. Diese wurde von den Polizisten überprüft. Ob der Mann mit den gestohlenen Pedelecs in Verbindung steht, wird ermittelt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell