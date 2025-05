Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 47-Jährige droht Ordnungsamt mit Axt: Spezialkräfte im Einsatz

Jüchen (ots)

Am Dienstag (06.05.) haben Mitarbeiter des Jüchener Ordnungsamtes gemeinsam mit einem Schornsteinfeger im Rahmen eines angekündigten Kontrolltermins gegen 10:00 Uhr versucht, die Wohnung einer 47-Jährigen an der Blumenstraße im Stadtteil Neuenhoven zu betreten. Die Bewohnerin öffnete die Tür mit einer Axt in der Hand, zudem befand sich ein augenscheinlich aggressiver Hund in der Wohnung. Die Angegriffenen wichen zurück und riefen die Polizei. Einsatzkräfte versuchten zunächst, Kontakt zur Frau aufzunehmen und sie zum Herauskommen zu bewegen. Da dies nicht gelang, der Gesundheitszustand der Person und eventuell weiterer im Haus befindlicher Personen nicht klar war, wurden Spezialeinsatzkräfte hinzugezogen. Diese konnten die Frau gegen 14:15 Uhr unter Einsatz des Distanzelektroimpulsgeräts (Taser) überwältigen.

Die Person wurde in Gewahrsam genommen und für weitere polizeiliche Maßnahmen auf eine Wache gebracht. Die Hintergründe des Vorfalls sind nun Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Die zwei in der Wohnung befindlichen Hunde wurden bei Bekannten der Wohnungsinhaberin untergebracht. Einsatzkräfte wurden dabei nicht verletzt, auch eine Gefährdung für Unbeteiligte bestand zu keinem Zeitpunkt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell