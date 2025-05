POL-NE: Nachtrag zur Pressemeldung: Radfahrer lebensgefährlich verletzt Korschenbroicher erliegt seinen Verletzungen

Dormagen (ots) - Am Montag (05.05.), gegen 21:05 Uhr, befuhr ein 16-järhiger Dormagener mit seinem E-Scooter den Fahrradweg auf der Horremer Straße in Richtung Neusser Straße. Ein unbekanntes, weißes Fahrzeug sei auf der Straße gefahren und habe den Jugendlichen mit dem linken Außenspiegel erfasst. Der Dormagener fiel von seinem E-Scooter und verletzte sich leicht. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich in ...

mehr