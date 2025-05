Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickbetrüger erbeuten Geld und Schmuck

Korschenbroich (ots)

Neue Masche, gleiches Ziel: Telefonbetrüger versuchen mit dem Trick "Testamentsänderung" an die Wertsachen älterer Menschen zu kommen.

Am Montagvormittag (05.05.), gegen 11:30 Uhr, erhielt eine 89 Jahre alte Frau aus Korschenbroich einen Anruf auf ihrem Festnetzanschluss. Der Mann am anderen Ende der Leitung gab vor, ihr Sohn Michael zu sein. Die Seniorin bemerkte die Täuschung nicht.

Der falsche Sohn schilderte, dass er das Testament ändern müsse und dazu das gesamte Bargeld und den Goldschmuck der Mutter benötige. Der zweite Sohn Uwe würde die Wertsachen am Abend wieder zurückbringen.

Allerdings könne er das Geld und den Schmuck gerade nicht selbst abholen, deswegen würde gleich ein Bekannter von ihm vorbeikommen und die Gegenstände in Empfang nehmen. Tatsächlich erschien gegen 12:00 Uhr ein fremder Mann bei der Seniorin an der Rheydter Straße und nahm das Hab und Gut der Frau an sich.

Erst später merkte die Korschenbroicherin, dass sie auf Trickbetrüger hereingefallen war und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Beschreibung des Abholers:

männlich, circa 40 Jahre alt, etwa 160 Zentimeter groß, kurze blonde Haare, beige Jacke

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 12 zu melden.

Die Polizei rät: Seien Sie misstrauisch und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch sofort, wenn Ihnen Zweifel kommen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person oder Institution unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Telefonnummer 110.

Interview zum Thema "Schockanrufe" mit Kriminalhauptkommissar Christoph Kaiser von der Kriminalprävention, Schwerpunkt Seniorenprävention: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/klueger-als-die-betrueger

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell