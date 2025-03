POL-EU: Ladendiebe angetroffen

Euskirchen (ots) - Am heutigen Mittwoch kam es um 8.45 Uhr zu einem Brand in einem Imbiss auf der Roitzheimer Straße in Euskirchen. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand das Feuer während Vorbereitungsmaßnahmen in der Küche. Hier geriet heißes Öl in Kontakt mit Wasser, wodurch es zu einer Brandentwicklung kam. Die Flammen griffen auf umliegende Handtücher über und breiteten sich anschließend im gesamten Imbiss ...

