POL-NE: Polizei sucht Jungen im Alter von 10 bis 12 Jahren

Rommerskirchen (ots) - Am Sonntag (4.5.) wurde ein 43-Jähriger auf dem Kreuzfelderhof in Rommerskirchen-Eckum mit einem Messer bedroht. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen habe eine unbekannte Person bereits am Freitag an dem Gebäude geklingelt und nach einer weiblichen Person gefragt. Der Hausbewohner habe jedoch keine Informationen geben können. In der Nacht zu Sonntag sei dann dieselbe Person gegen 0:45 Uhr ...

mehr