Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickdiebe bestehlen Seniorin

Kaarst, Neuss (ots)

Zwei Trickdiebe haben einer Seniorin am Freitag (02.05.), gegen 12:20 Uhr, an der Wattmannstraße in Vorst einen hohen vierstelligen Geldbetrag aus der Handtasche gestohlen. Das Geld hatte die 93 Jahre alte Frau gegen 10:40 Uhr bei der Sparkasse an der Oberstraße in Neuss abgehoben.

Beim Betreten ihrer Wohnanschrift waren der Seniorin im Flur des Mehrfamilienhauses zwei Männer begegnet. Während einer der Männer der Frau eine große Landkarte entgegenhielt, die auch die Sicht auf ihre Handtasche verdeckte, hatte sich der andere Mann anscheinend den Briefumschlag mit dem Geld gegriffen.

Nach der Tat liefen die Unbekannten zum St.-Eustachius-Platz. Auf dem Parkplatz stieg das Duo in einen silbernen Wagen und fuhr in Richtung Schiefbahner Straße davon.

Täterbeschreibung:

männlich, circa 40 bis 50 Jahre alt, etwa 170 bis 180 Zentimeter groß, südländisches Erscheinungsbild

Zeugen, die im Bereich des Tatorts oder im Bereich der Sparkasse Neuss verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 23 zu melden.

Der Polizei werden regelmäßig Diebstähle bekannt, bei denen das Opfer kurz zu vor Bargeld abgehoben hat. Der Verdacht: Das Opfer wurde schon bei der Geldabholung durch die Täter beobachtet. Die Polizei rät: Achten Sie schon beim Geldabheben darauf, dass Ihnen Dritte nicht zu nahe kommen. Seine Sie misstrauisch, wenn Sie kurz nach der Abhebung von Unbekannten angesprochen werden. Die Tricks der Gauner sind vielfältig, so kann es beispielsweise sein, dass Sie um eine banale Auskunft gebeten werden oder dass Sie dem Fremden Geld wechseln sollen. Tragen Sie Geld möglichst körpernah und machen Sie durch laute Rufe auf sich aufmerksam, wenn Sie bedrängt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell