Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter droht Hausbewohner mit Messer

Rommerskirchen (ots)

Am Sonntag (4.5.) wurde ein 43-Jähriger auf dem Kreuzfelderhof in Rommerskirchen-Eckum mit einem Messer bedroht. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen habe eine unbekannte Person bereits am Freitag an dem Gebäude geklingelt und nach einer weiblichen Person gefragt. Der Hausbewohner habe jedoch keine Informationen geben können. In der Nacht zu Sonntag sei dann dieselbe Person gegen 0:45 Uhr erneut an der Haustür erschienen, als der 43-Jährige diese öffnete, soll ihm der Unbekannte ein Messer an den Hals gehalten und erneut nach der Person gefragt haben. Dem Rommerskirchener gelang es, die Tür zu schließen und in seine Wohnung zu flüchten; er blieb unverletzt.

Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige in eine derzeit leerstehende Wohnung im selben Gebäude eingedrungen sein. Ob er dort etwas entwendet hat, ist noch unklar, das beteiligte Messer wurde jedoch in der Wohnung gefunden. Anschließend entfernte sich die Person offenbar in unbekannte Richtung. Eine Fahndung, zu der auch ein Hubschrauber sowie eine Drohne hinzugezogen wurden, verlief erfolglos.

Das Kriminalkommissariat 24 der Polizei sucht daher nach dem Unbekannten - auch eventuelle Zeugen werden gebeten, die Ermittlungen mit Hinweisen zu unterstützen. Bei dem Flüchtigen soll es sich um einen Mann mit mitteleuropäischem Erscheinungsbild handeln, etwa 175 bis 180 Zentimeter groß und rund 40 Jahre alt. Es soll schwarz-graue Haare und einen ungepflegten Vollbart getragen haben, machte allgemein einen verwahrlosten Eindruck und schien alkoholisiert. Sachdienliche Hinweise können unter der Rufnummer 02131 3000 gemeldet werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell