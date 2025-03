Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung Saalenstraße/Überlinger Straße (12.03.2025)

Stockach (ots)

Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 11.000 Euro ist die Folge eines Unfalls, der sich am Mittwochmorgen auf der Einmündung der Saalenstraße auf die Überlinger Straße ereignet hat. Eine 21-Jährige bog mit einem Mercedes von der Saalenstraße auf die Überlinger Straße ein und kollidierte dabei mit einem vorfahrtsberechtigten 42-jährigen Smart-Fahrer. Am Smart entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro, am Mercedes in Höhe von rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell