Spaichingen (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Dienstagabend in der Straße "Kirchwiesen" ein Moped der Marke Sachs gestohlen. Gegen 22:45 Uhr nahm ein Unbekannter ein auf einem Grundstück abgestelltes Moped der Marke Sachs (Baujahr 1980) an sich. Der Täter versuchte vergeblich das Moped zu starten, setzte sich ...

mehr