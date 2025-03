Singen, Stockach (ots) - Beamte des Polizeireviers Singen und der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen haben am Dienstag bei Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im Rahmen stationärer Kontrollstellen zahlreiche Verstöße festgestellt. Am Vormittag kontrollierte das Polizeirevier Singen in der Steißlinger Straße und der Güttinger Straße. Dabei erwischten sie insgesamt ...

mehr