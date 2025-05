Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrzeug touchiert E-Scooter-Fahrer

Dormagen (ots)

Am Montag (05.05.), gegen 21:05 Uhr, befuhr ein 16-järhiger Dormagener mit seinem E-Scooter den Fahrradweg auf der Horremer Straße in Richtung Neusser Straße. Ein unbekanntes, weißes Fahrzeug sei auf der Straße gefahren und habe den Jugendlichen mit dem linken Außenspiegel erfasst. Der Dormagener fiel von seinem E-Scooter und verletzte sich leicht. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich in Richtung Neusser Straße.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen und den unbekannten Fahrzeugführer.

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Egal ob mit dem Auto oder dem Fahrrad: Die "Fahrerflucht", genauer das "unerlaubte Entfernen vom Unfallort", ist kein Kavaliersdelikt. Wer an einem Unfall beteiligt ist, ist verpflichtet, den übrigen Personen seine Kontaktdaten auszuhändigen. Am besten sollte die Polizei verständigt werden, damit alle Beteiligten auf der sicheren Seite sind. Wer gegen dieses Gesetz verstößt, muss mit Fahrverbot, Geld- oder sogar Freiheitsstrafe rechnen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell