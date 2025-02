POL-PDNW: Täterfestnahme nach Beschädigung von Wahlplakaten

Esthal (ots) - Am 31.01.2025 zwischen 04:30 Uhr und 06:15 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter ein in einem Carport in der Kirchstraße in 67472 Esthal angeschlossenes E-Mountainbike entwendet. Hierdurch entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Hinweise zur Aufklärung der Tat erbittet die Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße F. Roth, POK ...

