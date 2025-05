POL-NE: Am Steuer abgelenkt: Autofahrerin prallt gegen geparkten PKW

Neuss (ots) - Am Donnerstag (8.5.) ist es gegen 9 Uhr im Neusser Stadtteil Furth zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 25-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr er mit einem Pedelec den Kreisverkehr zwischen Further Straße, Wolberostraße und Josefstraße. Zeitgleich wollte ein 67-Jähriger mit seinem PKW in den Kreisverkehr ein. Er touchierte mit seiner ...

mehr