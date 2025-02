Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Beherztes Eingreifen verhindert Schlimmeres

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Gladbach, 18.02.2025, 15:59 Uhr, Rheydter Straße (ots)

Die Feuerwehr Mönchengladbach wurde gegen 16 Uhr zu einem Schulgebäude an der Rheydter Straße gerufen. Zu diesem Zeitpunkt war der Schulbetrieb bereits eingestellt und somit nur noch wenige Personen im Gebäude. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden durch einen Mitarbeiter des vor Ort tätigen Dachdeckerbetriebes in Empfang genommen. Zuvor war es im Bereich eines Flachdaches zu einem Schwelbrand gekommen. Aufgrund des beherzten Eingreifens des Dachdeckers, der unmittelbar Löschmaßnahmen eingeleitet hatte, konnte die Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr führten Nachlöscharbeiten durch und kontrollierten den Bereich mittels Wärmebildkamera. Es entstand glücklicherweise kein Schaden am Gebäude und somit sind alle Gebäudeteile uneingeschränkt nutzbar.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I (Rheydt), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Michael Himmels

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell