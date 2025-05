Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfall auf der Bundesstraße sorgt für Straßensperrung

Glück im Unglück hatte ein Motorradfahrer, als er am Samstag gegen 15.15 Uhr auf der Bundesstraße 31 verunfallt ist. Der 40-Jährige war mit seiner Kawasaki in Richtung Friedrichshafen unterwegs und erkannte zwischen Eriskirch und Friedrichshafen-Ost offenbar das dortige Stauende zu spät. Beim Bremsmanöver verlor er die Kontrolle über seine Maschine, streifte zunächst den Toyota einer 54 Jahre alten Vorausfahrenden und prallte in der Folge im Gegenverkehr frontal in einen Mercedes. Der Zweiradfahrer schlug in die Windschutzscheibe ein und wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Der Mercedes und das Motorrad kamen nach mehreren Metern zum Stillstand. Der Mann zog sich den bisherigen Erkenntnissen zufolge eher leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik. Auch die 83 Jahre alte Mercedes-Lenkerin und deren leicht verletzte Beifahrerin wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Toyota-Lenkerin blieb körperlich unverletzt, stand jedoch unter Schock. Insgesamt entstand mehrere tausend Euro Sachschaden. Die Kawasaki und der Mercedes, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen, bei denen auch die Feuerwehr im Einsatz war, war die B 31 bis etwa 16.30 Uhr voll gesperrt.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Ein Unbekannter hat am Samstag zwischen 20.30 Uhr und 23.30 Uhr einen in der Magnusstraße in Manzell geparkten BMW angefahren und danach die Flucht ergriffen. Um den Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro kümmerte er sich nicht. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen / Meckenbeuren

Mehrfach betrunken unterwegs

Mit mehreren Anzeigen muss ein 72-Jähriger rechnen, der am Sonntag gleich mehrmals für Polizeieinsätze gesorgt hat. Zunächst war der Mann an einer Tankstelle bei Lochbrücke aufgefallen, als er offenbar alkoholisiert mit seinem Rad gegen einen stehenden Kia gefahren war. Weil der Autofahrer angab, die Polizei hinzuziehen zu wollen, setzte sich der Radler erneut auf sein Rad und fuhr davon. Als die Beamten den 72-Jährigen, der zuvor gegenüber dem Unfallgegner seine Personalien angegeben hatte, an seiner Wohnadresse aufsuchen wollten, kam dieser mit seinem Rad angefahren. Aufgrund der deutlichen Alkoholisierung von etwa 1,3 Promille musste er in einer Klinik zwei Blutproben abgeben und wurde darauf hingewiesen, dass er betrunken nicht fahren darf. Gegen 14.30 Uhr setzte er sich dann jedoch hinters Steuer seines Pkw. Die verständigte Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, da sich der Mann zudem offenbar im psychischen Ausnahmezustand befand. Die Beamten trafen ihn im Bereich Friedrichshafen fußläufig an. Zu dieser Zeit hatte er etwa zwei Promille intus und musste erneut in einer Klinik zwei Blutproben und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwarten nun entsprechend Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit im Straßenverkehr. Aufgrund seines Gemütszustandes brachten ihn die Polizisten nach den abgeschlossenen polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik.

Kressbronn

Betrunkener Autofahrer flüchtet nach Unfall

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Sonntagmorgen in der Lindauer Straße ereignet hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen gegen den Verursacher. Ein Zeuge hatte gegen 3.30 Uhr die Polizei über ein angefahrenes Verkehrsschild und diverse Trümmerteile auf der Straße informiert, vom Unfallverursacher fehlte zunächst jede Spur. Nur kurz später meldete jedoch ein weiterer Zeuge den verunfallten, erheblich beschädigten Wagen parkend auf dem nahegelegenen Bahnhofsparkplatz. Die Polizeibeamten statteten daraufhin dem Fahrzeughalter einen Besuch ab. Weil eine Atemalkoholmessung bei dem leicht verletzten 35-Jährigen über ein Promille anzeigte, musste er in einer Klinik eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. An seinem VW Passat entstand rund 20.000 Euro Sachschaden. Noch in der Nacht musste die Freiwillige Feuerwehr ausrücken, um sich um die auslaufenden Betriebsflüssigkeiten zu kümmern. Den 35-Jährigen, der zunächst bestritt selbst gefahren zu sein und die Tat später einräumte, erwartet eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht.

Überlingen

Polizisten wollen Streit schlichten und werden attackiert

Nach einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einer 24- Jährigen und einem 28-Jährigen am Samstagmorgen in der Lippertsreuter Straße ermittelt die Polizei. Die Beamten waren auf den Streit auf offener Straße aufmerksam geworden und schritten schlichtend ein, als die Frau auf ihr Gegenüber einschlug. Ihr Kontrahent solidarisierte sich daraufhin jedoch mit der 24-Jähigen und baute sich gegenüber den Polizisten auf, sprach Drohungen aus und griff einen weiteren Zeugen an. Der 28-Jährige leistete in der Folge erheblichen Widerstand gegen seine vorläufige Festnahme, eine Atemalkoholmessung ergab bei ihm einen Wert von etwa 2 Promille. Beide müssen nun mit entsprechenden Anzeige rechnen.

