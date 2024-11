Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Wildeshausen mit zwei verletzten Personen

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen wurden am Montag, 25. November 2024, gegen 17:05 Uhr, zwei Personen leicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 56-jähriger Wildeshauser mit einem Kleintransporter die Bargloyer Straße in Richtung der Visbeker Straße. In Höhe der Heinkelstraße übersah er eine Verkehrsinsel am rechten Fahrbahnrand und kollidierte frontal mit einem Baum. Ursächlich könnte gewesen sein, dass die Frontbeleuchtung des Transporters nicht intakt war.

Durch die Kollision erlitt der 56-Jährige leichte Verletzungen. Sein 19-jähriger Beifahrer aus Wildeshausen hatte den Sicherheitsgurt nicht angelegt und wurde schwer verletzt. Beide Männer wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Am Kleintransporter entstanden erhebliche Frontschäden in Höhe von mindestens 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell