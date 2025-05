Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch im Allgäu

Brand in Lackiererei

Noch unklar ist die Ursache eines Brandes in einer Lackiererei in Friesenhofen, zu dem am Montagmorgen Feuerwehr, Polizei und der Rettungsdienst ausgerückt sind. Nach turnusgemäßen Abgasuntersuchungen an der Heizanlage brach in einer der Lackierkabinen Feuer aus. Die örtlichen Wehrleute waren mit den folgenden Löscharbeiten bis nach 14 Uhr beschäftigt und mussten hierbei Teile des Dachs öffnen. Verletzt wurde infolge des Feuers glücklicherweise niemand. Insgesamt dürfte sich der entstandene Sachschaden auf einen niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag belaufen. Das Polizeirevier Leutkirch im Allgäu hat die Ermittlungen zum Brand und der Ursache übernommen.

Leutkirch im Allgäu

Mähroboter von Sportplatz gestohlen

Von einem Sportplatz im Öschweg haben Unbekannte am Montagabend den dort eingesetzten Mähroboter gestohlen. Der verantwortliche Platzwart erhielt gegen 22 Uhr per Fernzugriff eine Mitteilung, dass der Mähvorgang des Geräts gestoppt worden war, und musste bei seiner Überprüfung feststellen, dass der Roboter des Herstellers "Kress" im Wert mehrerer tausend Euro entwendet wurde. Das Polizeirevier Leutkirch im Allgäu hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum Diebstahl unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Wangen im Allgäu

Drogenvortest positiv auf Cannabis

Positiv auf Cannabis schlug der Drogenvortest bei einem 28 Jahre alten Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle am Montagmittag im Stadtgebiet an. Der Fahrer wurde von Beamten des örtlichen Polizeireviers gestoppt und zeigte bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln. Er musste in der Folge in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und seinen Pkw stehen lassen. Sollte sich der Verdacht der Drogenbeeinflussung bei der Auswertung der Blutprobe bestätigen, erwarten den 28-Jährigen ein Bußgeld von mehreren hundert Euro sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Wangen im Allgäu

Fassade an Schule besprüht

Die Fassade einer Schule im Nieratzer Weg haben Unbekannte zwischen Freitagmittag und Montagmorgen mit Farbe besprüht. Die Täter brachten mehrere Schriftzüge mit Buchstaben-Abkürzungen auf und richteten dabei Sachschaden von rund 500 bis 1.000 Euro an. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu nimmt Hinweise zu den Sprayern unter Tel. 07522/984-0 entgegen und hat ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Vogt

Unter Drogeneinfluss gefahren

Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln zeigte am Montagabend ein 32 Jahre alter Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle des Polizeireviers Wangen im Allgäu. Ein Drogenvortest schlug bei dem Autofahrer auf Cannabis und Amphetamin an, zudem war der Fahrer unterhalb des gesetzlichen Grenzwerts leicht alkoholisiert. Für den 32-Jährigen endete die Fahrt mit der Kontrolle, er musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommen nun eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige sowie ein Bericht an die Führerscheinstelle zu.

Ravensburg

Alkoholisierter stürzt mit Fahrrad

Über zwei Promille pustete ein 20-Jähriger in der Nacht auf Dienstag, nachdem er zuvor in der Georgstraße mit seinem Fahrrad gestürzt war und sich dabei leichte Verletzungen zugezogen hatte. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Ravensburg

Abstand zu gering - Beifahrerin wird bei Auffahrunfall leicht verletzt

Mangelnder Abstand war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Montagnachmittag auf der L 288 zwischen Nessenbach und Hotterloch ein 86 Jahre alter Peugeot-Fahrer auf einen vorausfahrenden Lkw aufgefahren ist. Der Sattelzug musste an der Abzweigung Hinterweißenried abbremsen, da ein vor ihm befindlicher Autofahrer von der Landesstraße auf den Gemeindeverbindungsweg abbiegen wollte. Der 86-jährige Peugeot-Fahrer erkannte die Situation offensichtlich zu spät und konnte aufgrund seines geringen Abstands nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass er gegen den Unterfahrschutz des Lkw prallte. Nach bisherigen Erkenntnissen ging der Unfall für die Insassen im Peugeot glimpflich aus: Die Beifahrerin wurde lediglich leicht verletzt während am Pkw mehrere tausend Euro Sachschaden entstand. Ein Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher kam mit dem Schrecken davon.

Ebersbach-Musbach

Unbekannte zündeln in Kirche

Ermittlungen wegen versuchter Brandstiftung hat der Polizeiposten Altshausen eingeleitet, nachdem Unbekannte in der Kirche am Kirchplatz gezündelt haben. Sowohl am Altar als auch auf einer Sitzbank wurde zunächst Feuer entzündet und dann wieder, entweder durch die Täter selbst oder durch Dritte, mit Weihwasser gelöscht. Auch mehrere angebrannte Papierschnipsel und Streichhölzer stellten die Beamten sicher. Insgesamt entstand durch die Tat Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zu einem größeren Brandausbruch kam es glücklicherweise nicht. Personen, die im Zusammenhang mit der versuchten Brandstiftung verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden. Die Tatzeit wird auf Sonntag zwischen 10.30 Uhr und 13.30 Uhr eingegrenzt.

