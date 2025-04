Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Unbekannter stiehlt zwei E-Scooter aus Wohn- und Bürohaus in Trier

Bild-Infos

Download

Trier (ots)

In der Nacht zum Samstag, den 12. Oktober 2024, betrat ein bisher unbekannter Mann gegen 3 Uhr unberechtigterweise ein Wohn- und Geschäftshaus in der Sichelstraße in Trier. Zutritt verschafft er sich über die Tiefgarage. Von hier aus gelangte der Unbekannte in das Treppenhaus, aus dem er zwei hochwertige E-Scooter der Marke Changzhou entwendete.

Hierzu brachte er die Scooter einzeln durch die Eingangstür nach draußen und verließ zuletzt gegen 3:15 Uhr das Anwesen. Die Fahrzeuge waren mit den Versicherungskennzeichen 594 NLP und 595 NLP versehen.

Täterbeschreibung: Kräftige Statur; volles, dunkles Haar; dunkle, eckige Brille; dunkel gekleidet mit einer Steppjacke, dunkler Jeans und weißen Turnschuhen; am linken Handgelenk trug er eine silbermetallene Armbanduhr; ferner trug er auf dem Rücken einen Rucksack unbekannter Marke.

Ein Foto des Tatverdächtigen finden Sie auf unserer Fahndungshomepage: https://s.rlp.de/AncGka1

Hinweise zur Tat und dem unbekannten Täter erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0651/983-43390.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell