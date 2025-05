Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfall mit vielen Personen an der Kreuzung Schloss-Wissener-Straße/Et Grotendonk

STOP-Zeichen missachtet

14 Personen ins Krankenhaus transportiert

Kevelaer (ots)

Am Donnerstag (1. Mai 2025) gegen 10:55 Uhr kam es in Kevelaer-Kervenheim zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Ein 47-jähriger Mann aus Essen fuhr mit seinem roten Skoda Superb auf der Schloss-Wissener-Straße aus Richtung Uedem kommend in Richtung Kevelaer. An der Kreuzung Schloss-Wissener -Straße/ Et Grotendonk kam es mit zum Zusammenstoß mit einem VW-Bus eines 47-Jährigen aus Mönchengladbach. Dieser hatte die Schravelner Straße in Richtung Et Grotendonk befahren und an der Kreuzung zur Schloss-Wissener-Straße nach derzeitigen Erkenntnissen das STOP-Zeichen missachtet. Bei dem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich wurde der Skoda zur Seite geschleudert, überschlug sich und kam nach in einem Feld zum Stehen. In diesem Fahrzeug befanden sich neben dem Fahrer noch eine 36-jährige Frau sowie drei Kinder im Alter von zehn bis dreizehn Jahren. Der VW-Bus war ebenfalls voll besetzt, neben dem Fahrer noch mit einer 47-jährigen Frau, einem 24-jährigen Mann sowie sechs Kindern und Jugendlichen im Alter von einem bis sechszehn Jahren. Durch den Rettungsdienst wurden die 14 Personen in ein Krankenhaus eingeliefert, der konkrete Gesundheitszustand ist derzeit noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell