POL-PDMY: Schwerer Diebstahl von Tabakwaren aus Zigarettenautomat

Mayen, Robert-Bosch-Straße (ots)

Am 07.11.2024, wurde gegen 17:10 Uhr festgestellt, dass bislang unbekannte Täter mit einem Schneidewerkzeug ein Loch in einen Zigarettenautomaten geflext hatten. Durch das Loch entwendeten die Täter eine noch bislang unbekannte Menge an Zigarettenschachteln. Der Automat stand in unmittelbarer Nähe des dortigen Kiosks. Die Tatzeit dürfte bereits einige Tage zurückliegen. Das gewaltsame Öffnen des Automaten müsste laute Geräusche und Funkenschlag verursacht haben. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit noch nicht gemacht werden.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

