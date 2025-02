Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: PKW gerät beim Abbiegen in den Gegenverkehr und flüchtet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 18.02.2025, gegen 13:00 Uhr ereignete sich in Freiburg-Hochdorf im Ortsteil Benzhausen an der Einmündung der Straße Am Gehöft in die Seestraße ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen bog ein Pkw von der Seestraße nach rechts in die Straße Am Gehöft ab. Vermutlich aufgrund eines zu großen Kurvenradius geriet das Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw.

Anstatt anzuhalten, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, fuhr über den Gehweg am Unfallgegner vorbei und flüchtete in Richtung L187. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Die Verkehrspolizei Freiburg bittet um Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug. Es handelt sich vermutlich um einen grauen oder silbernen Pkw, der durch den Unfall Beschädigungen an der vorderen Stoßstange sowie an der rechten Fahrzeugseite aufweisen dürfte.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761 882-3100 bei der Verkehrspolizei Freiburg zu melden.

