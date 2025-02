Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Sachbeschädigung durch Graffiti - Tatverdächtiger auf frischer Tat festgenommen

Freiburg (ots)

Ein 25-Jähriger konnte am frühen Mittwochmorgen, 19.02.2025, gegen 3:15 Uhr durch eine Polizei-Streife auf frischer Tat festgenommen werden, nachdem der Mann eine Grundstücksmauer in der Universitätsstraße in Freiburg mit Farbe besprüht hatte.

Im Zuge der Personenkontrolle konnten bei dem Mann unter anderem mehrere Farbspraydosen aufgefunden werden. Die Staatsanwaltschaft Freiburg ordnete daraufhin die Beschlagnahme der festgestellten Beweismittel sowie die Durchsuchung der Wohnanschrift des 25-jährigen Tatverdächtigen an. In der Wohnung des Mannes konnte die Polizei weitere deliktstypische Beweismittel auffinden und beschlagnahmen.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord hat gegen den Tatverdächtigen ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und prüft unter anderem, ob der 25-Jährige für weitere Sachbeschädigungen durch Graffiti verantwortlich ist.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell