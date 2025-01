POL-PPRP: Körperverletzung gemeldet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag, 26.01.2025 gegen 14 Uhr, brach in der Küche eines 74-Jährigen in der Rheinstraße ein Feuer aus. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor dieser auf die Wohnung übergriff. Nach ersten Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt an einem Boiler brandursächlich gewesen sein. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pia Oberbeck Telefon: ...

mehr