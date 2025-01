Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Körperverletzung in Gewahrsam genommen

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (26.01.2025), gegen 20 Uhr, meldeten Zeugen eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern an einem Kiosk am Berliner Platz. Vor Ort stellten Polizeikräfte einen 28-Jährigen fest, der sich unvermittelt aggressiv verhielt, sodass er gefesselt wurde. Zeugen gaben an, dass der 28-Jährige einem anderen 28-Jährigen geschlagen und ihm eine Kopfnuss verpasst habe. Da sich der Beschuldigte auch weiterhin nicht beruhigte, wurde er in Gewahrsam genommen. Der 28-jährige Geschädigte wurde leicht verletzt.

