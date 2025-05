Polizeipräsidium Ravensburg

Tettnang

Autos zerkratzt

Ein Unbekannter hat zwischen Montagabend und Dienstagmorgen Autos beschädigt, die im Bereich der Kolpingstraße geparkt waren. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte er den Lack der beiden Fahrzeuge und richtete dabei mehrere tausend Euro Sachschaden an. Der Polizeiposten Tettnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07542/9371-0 um sachdienliche Hinweise.

Meckenbeuren

Unfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Stiftung Liebenau in der Siggenweilerstraße ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Ein Unbekannter streifte am Montag zwischen 5.45 Uhr und 14.30 Uhr einen dort abgestellten Mini-Cabrio mutmaßlich beim Parkmanöver und fuhr danach einfach davon. Um den Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro kümmerte sich der Verursacher nicht. Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeipostens Meckenbeuren unter Tel. 07542/9432-0 entgegen.

Friedrichshafen

Uneinsichtige Ladendiebin

Mit einer Anzeige muss eine 22-Jährige nach einem Ladendiebstahl in einem Einkaufsgeschäft am Bahnhofsplatz rechnen. Eine Mitarbeiterin hatte die Frau am Dienstagnachmittag dabei beobachtet, als diese Getränke und Essen in ihren Rucksack packte und den Laden verließ, ohne zu bezahlen. Auf die Ansprache ließ die Frau ihren Rucksack fallen, rannte davon und wurde von der Zeugin verfolgt. Im Uferpark schloss sich die 22-Jährige schließlich in eine Toilette ein. Beim Eintreffen der verständigten Polizei kam sie aus ihrem Versteck zwar heraus, verhielt sich in der Folge aber vollkommen uneinsichtig und schrie lautstark um sich. Zum Transport auf die Dienststelle, um dort ihre Personalien zweifelsfrei feststellen zu können, musste eine weitere Streifenwagenbesatzung anrücken. Auch auf dem Polizeirevier ließ sich die mit über 2 Promille deutlich alkoholisierte Frau nur schwer beruhigen. Auf sie kommt nun unter anderem eine Strafanzeige zu.

Markdorf

In Wohnhaus eingedrungen und Bargeld gestohlen - Zeugen gesucht

Auf der Suche nach Bargeld war ein Mann, als er sich am Montag gegen 17.30 Uhr unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in der Kirchstraße in Ittendorf verschafft hat. Über die Garage drang er ins Haus ein, durchsuchte mehrere Zimmer und wurde dabei von einer Bewohnerin auf frischer Tat ertappt. Er flüchtete mit einem dreistelligen Bargeld-Betrag unerkannt in Richtung B 33. Der Dieb wird als 40 - 50 Jahre alt und "schlaksig" beschrieben. Er trug eine hellblaue Jacke und schwarze Jeans. Er hatte hellbraunes Haar, einen ungepflegten Dreitagebart und auffallende O-Beine. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Mann blieb ohne Erfolg. Personen, die den Mann beobachtet haben oder Hinweise zu dessen Identität geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an das Polizeirevier Überlingen zu wenden.

Markdorf

Entsorgte Zigarette löst Brandalarm aus

Offenbar ein entsorgter Zigarettenstummel hat am Dienstagabend in einer Firma in der Bergheimer Straße die Feuerwehr und die Polizei auf den Plan gerufen. In der Toilette hatte in der Folge der unachtsamen Entsorgung eine Papiertüte im Mülleimer Feuer gefangen und den Brandalarm ausgelöst. Das Brandgeschehen wurde glücklicherweise rasch bemerkt, sodass eine Ausbreitung verhindert werden konnte. Wer für die fahrlässige Brandstiftung verantwortlich ist, konnte noch nicht geklärt werden.

Überlingen

Scooter-Fahrer muss nach Entgleisung mit Folgen rechnen

Weil er einen Polizeibeamten beleidigt hat, muss ein 33-Jähriger mit einer Strafanzeige rechnen. Polizisten stoppten den E-Scooter-Fahrer am späten Dienstagabend im Stadtgebiet. Eine bei dem Mann durchgeführte Atemalkoholmessung zeigte einen Wert über 0,5 Promille an, was eine gerichtsverwertbare Messung auf dem Polizeirevier notwendig machte. Als er während des polizeilichen Transports zur Dienststelle zunehmend aufbrausend wurde, musste die Fahrt unterbrochen und eine zweite Polizeistreife zur Unterstützung angefordert werden. Als die Beamten dem aggressiven Mann die Handschließen anlegten, betitelte er einen Polizisten mit beleidigenden Worten. Die Anzeige wäre dem Mann ohne die Entgleisungen übrigens erspart geblieben, die Messung des Alkoholwerts sank bis zum Polizeirevier nämlich auf unter 0,5 Promille.

Meersburg

Sportgeschäft überfallen - Jugendlicher im Tatverdacht

Nach dem Überfall auf ein Sportgeschäft, der bereits am 28.02.25 in der Unterstadtstraße begangen wurde (wir haben berichtet), steht nun ein Jugendlicher im dringenden Tatverdacht. Zeugen waren auf den veröffentlichten Zeugenaufruf aufmerksam geworden und hatten sich bei der Polizei gemeldet. Die Beamten der Kriminalpolizei Friedrichshafen gingen den Hinweisen nach, woraufhin sich der Verdacht gegen den 15-Jährigen im Rahmen umfangreicher Ermittlungen erhärtete. Er wird sich nun wegen des Versuchs der schweren räuberischen Erpressung strafrechtlich verantworten müssen.

