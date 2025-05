Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Brand in Gebäude

Zu einem Brand in einem leerstehenden Wohn- und Werkstattgebäude in der Paulinenstraße rückten Einsatzkräfte am Mittwochnachmittag aus. Gegen 14.30 Uhr waren Verkehrsteilnehmer auf die starke Rauchentwicklung aufmerksam geworden. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte im Gebäude zurückgelassener Unrat aus unbekannter Ursache Feuer gefangen. Der Sachschaden beläuft sich den ersten Schätzungen zufolge auf rund 8.000 Euro, verletzt wurde niemand. Der Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen und schließ nicht aus, dass sich eine unbekannte Person vor dem Brandausbruch unberechtigt im Gebäude aufgehalten haben könnte. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07541/36142-0 an die Ermittler zu wenden.

Friedrichshafen

Vandalen zerstören Bushaltestellen-Säulen - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem Unbekannte in den vergangenen Wochen mehrere Bushaltestellen im Stadtgebiet Friedrichshafen offenbar mutwillig beschädigt haben, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Bereits am 26.4. wurde die Verglasung einer Haltestellen-Säule in der Solarstraße zerstört. Es folgten weitere Taten am 12.5. an der Haltestelle Königsberger Straße und am 13.5. in der Leutholdstraße "Zeppelin GmbH". Am 22.5. wurde die Polizei über eine erneute Vandalismus-Tat in der Albert-Schweizer-Straße informiert. Die Ermittler schließen einen Zusammenhang aktuell nicht aus. Zeugen, die Hinweise auf Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Polizei zu melden. Der Gesamtsachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Kressbronn

Seniorin übergibt nach Schockanruf Geld und Schmuck - Zeugen gesucht

Auf die Masche eines Betrügers ist am Mittwochmittag eine Seniorin hereingefallen und hat in der Folge Ersparnisse an eine Abholerin übergeben. Die Unbekannten gaben sich am Telefon als Polizisten aus und setzten die Frau dabei unter Druck. Weil ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe, müsse die Seniorin für sie eine Kaution hinterlegen, um eine Haftstrafe zu verhindern. Durch die geschickte Gesprächsführung gelang es den Betrügern, dass die Frau der Geschichte Glauben schenkte und um etwa 13 Uhr einen niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag sowie Schmuck an ihrer Haustüre an eine unbekannte Frau übergab. Die Abholerin wird als etwa 50 Jahre alt, etwa 160cm groß oder etwas kleiner und pummelig beschrieben. Sie hatte dunkle, kinnlange Haare und trug ein helles Oberteil. Nach der Übergabe zog sie in Richtung Ortsmitte von dannen. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die am Mittwochmittag im Bereich der Zehntscheuerstraße auf verdächtige Personen, insbesondere die Abholerin, oder Fahrzeuge aufmerksam wurden, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Kressbronn

Auffahrunfall auf der Bundesstraße

Bei einem wuchtigen Auffahrunfall am Mittwoch gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Kümmertsweiler wurde eine Autofahrerin leicht verletzt. Eine 74 Jahre alte Jeep-Lenkerin erkannte zwar das Stauende, verwechselte dann jedoch das Gas- mit dem Bremspedal. In der Folge fuhr sich dem Seat einer vorausfahrenden 18-Jährigen auf und schob deren Wagen in das Heck eines Lasters. Die junge Frau wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An ihrem Wagen entstand rund 10.000 Euro, am Pkw der Verursacherin etwa 3.000 Euro Sachsachaden. Der Lastwagen wurde nicht beschädigt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Owingen

Garagenbrand

Sachschaden entstand am späten Mittwochabend beim Brand in einer Garage in der Überlinger Straße. Mutmaßlich aufgrund einer technischen Ursache hatten mehrere tragbare Powerstationen in der Garage gegen 22.30 Uhr zu schmoren begonnen, was zu einer erheblichen Rauchentwicklung führte und die Freiwillige Feuerwehr auf den Plan rief. Die Wehrleute konnten den Brand löschen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Hagnau

Radfahrerin bei Unfall verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Wohnwagen und dem darauffolgenden Sturz hat sich eine 64-jährige Radfahrerin am Donnerstag gegen 14.45 Uhr leicht verletzt und musste später in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ein 46 Jahre alter BMW-Fahrer überholte mit seinem Pkw-Wohnwagen-Gespann zwei Radfahrer auf Höhe des Campingplatzes Hagnau. Dabei kam es aus bislang noch nicht abschließend geklärter Ursache zur Kollision der Radlerin mit den Wohnwagen. Die 64-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme hatte die Radfahrerin einen Atemalkoholwert von rund 1,2 Promille. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Alkoholisierung mitursächlich für das Unfallgeschehen ist, wurde ihr ein einer Klinik eine Blutprobe entnommen. Dem BMW-Fahrer droht wegen des Unfalls eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Aufgrund unterschiedlicher Schilderungen der Beteiligten sucht die Polizei Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

