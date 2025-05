Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Jugendliche versuchen Snackautomaten aufzubrechen

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Hardheim: Jugendliche versuchen Snackautomaten aufzubrechen

In der Nacht auf Dienstag versuchten zwei bislang Unbekannte einen Snackautomaten in Hardheim aufzubrechen. Zunächst schlugen und traten sie gegen die Scheibe des Geräts, dass auf dem Gehweg in der Wertheimer Straße aufgestellt ist. Als ein Anwohner auf die Geräusche aufmerksam wurde und das Fenster öffnete, flüchteten die Täter. Wenige Minuten später kehrten sie jedoch zurück und manipulierten mit einem unbekannten Gegenstand an dem Vorhängeschloss des Automaten. Der Zeuge beobachtete die Tat erneut und versuchte, einen der Täter durch Festhalten am Rucksack zu stoppen. Dieser ließ den Rucksack zurück und flüchtete gemeinsam mit seinem Komplizen zu Fuß in Richtung Krankenhaus. Der Sachschaden am Automaten wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Bei den Tätern soll es sich um zwei Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren gehandelt haben. Sie waren dunkel gekleidet und haben sich in russischer Sprache unterhalten. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben können, sich beim Polizeiposten Walldürn unter der Telefonnummer 06282 926660 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell