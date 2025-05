Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Männer durch Schläge verletzt, Lkw kippt um und rücksichtsloser Rennradfahrer

Main-Tauber-Kreis (ots)

Weikersheim: Drei Männer durch Schläge verletzt

In Weikersheim kam es am vergangenen Wochenende zu mehreren Fällen von Körperverletzungen durch einen 35-Jährigen. Am Samstagmittag, gegen 12:30 Uhr, wurde ein 53-jähriger Mann auf dem Parkplatz eines Discounters in der Industriestraße grundlos angegriffen. Der Täter beschimpfte den ihm völlig unbekannten Mann und schlug ihm mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht. Der 53-Jährige erlitt hierdurch leichte Verletzungen und seine Brille wurde beschädigt. Am darauffolgenden Sonntagnachmittag, gegen 15:15 Uhr, kam es in der Laudenbacher Straße zu weiteren Übergriffen: Zunächst schlug der Täter einem 28-Jährigen unvermittelt ins Gesicht und etwa 30 Minuten später attackierte er einen 51-Jährigen und verletzte diesen ebenfalls durch Schläge. Die Polizei konnte den Mann kurz darauf auf Höhe der Gemeinschaftsschule antreffen. Aufgrund des Verdachts auf eine psychische Erkrankung wurde der 35-Jährige nach einer ärztlichen Einschätzung in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Wertheim: Rennradfahrer gefährdet Kind - Polizei bittet um Hinweise

Am Sonntagabend kam es in Wertheim zu einem gefährlichen Fahrmanöver durch einen bislang unbekannten Rennradfahrer mit rotem Helm. Gegen 18 Uhr fuhr der Mann mit hoher Geschwindigkeit und ohne zu bremsen auf dem Gehweg der Eichelgasse direkt auf einen Vater und dessen fünfjährigen Sohn zu. Dem Vater gelang es in letzter Sekunde, sein Kind zur Seite zu ziehen und so eine Kollision zu verhindern. Der Rennradfahrer setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Eichel fort. Zeugen, die Hinweise auf den Radfahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Wertheim: Drei Fahrverbote bei Geschwindigkeitskontrolle

Am Sonntagnachmittag, zwischen 15:15 Uhr und 16:30 Uhr, führte die Polizei Wertheim auf der Kreisstraße 2824 zwischen Urphar und Böttigheim eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Die Messstelle befand sich im Bereich der sogenannten Kembacher Kreuzung. Im Zuge der Messungen wurden bei erlaubten 50 km/h zehn Fahzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Drei Fahrer waren so schnell unterwegs, dass nun ein Fahrverbot auf sie zukommt. Der Spitzenwert lag bei 99 km/h. In sieben weiteren Fällen wurden Ordnungswidrigkeiten festgestellt, die mit Bußgeldern geahndet werden.

Creglingen: Lkw mit Baumaschine kippt beim Abbiegen um - Fahrbahn zeitweise gesperrt

Am Montagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, kam es in Creglingen zu einem Verkehrsunfall mit einem beladenen Lkw. Der 48-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz Actros wollte von der Karl-Schnell-Straße nach links auf die Bad Mergentheimer Straße (L2251) einbiegen, als das Fahrzeug aufgrund ungesicherter Ladung nach rechts umkippte. Die tonnenschwere Spritzgussmaschine auf der Ladefläche des Lkw hatte sich während des Abbiegens verschoben und verursachte so ein gefährliches Ungleichgewicht. Am Lkw entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro, der Fahrbahnbelag wurde ebenfalls leicht beschädigt. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr Creglingen beseitigt,. Fahrbahn musste während der Bergung des umgekippten Lkws durch einen Kran zeitweise vollständig gesperrt werden.

