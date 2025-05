Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Geschwindigkeitsmessungen und Unfall

Heilbronn (ots)

Öhringen: Geschwindigkeitsmessungen auf der Autobahn

Auf der Autobahn 6 bei Öhringen überprüfte die Polizei am Montag die Geschwindigkeit von über 4.500 Fahrzeugen. Zwischen den Anschlussstellen Öhringen und Neuenstein wurden dabei 161 Verkehrsteilnehmer festgestellt, die sich nicht an die geltende Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h hielten. 139 davon fuhren bis zu 20 km/h zu schnell. 20 weitere sogar bis zu 40 km/h. Zwei Autofahrer waren sogar noch schneller unterwegs und müssen nun mit einem Fahrverbot rechnen. Der Tagesschnellste fuhr mit einer Geschwindigkeit von 164 km/h im 120er Bereich.

Pfedelbach: Motorradfahrer auf Kühlwasser ausgerutscht

Ein Leck im Kühlwassertank eines Linienbusses war am Montagmittag mutmaßlich ursächlich für den Sturz eines 46-jährigen Motorradfahrers. Der Mann fuhr gegen 13 Uhr auf der Landesstraße 1050 von Pfedelbach in Richtung Buchhorn. An der Einmündung der Kreisstraße 2346 auf die L1050 verlor der Motorradfahrer auf einer Kühlwasserspur die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Dabei zog sich der 46-Jährige leichte Verletzungen zu. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Als Verursacher der Kühlwasserspur konnte die Polizei schließlich einen Linienbus ermitteln, dessen Kühlwassertank ein Leck hatte. Die L1050 wurde schließlich von der Straßenmeisterei gereinigt. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell