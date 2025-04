Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall im Einsatz

Kaiserslautern (ots)

Bei einem Einsatz in der Nacht zu Sonntag ist es in Kaiserslautern zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem zwei Funkstreifenwagen der Polizei beteiligt waren. Die Streifen waren zur Unterstützung eines anderen Einsatzes gerufen worden und aus verschiedenen Richtungen unter Verwendung von Sondersignalen auf dem Weg in Richtung Innenstadt, als es kurz vor 5 Uhr an der Ecke Fruchthall- und Schneiderstraße zur Kollision der beiden Polizeifahrzeuge kam.

Bei dem Zusammenstoß wurden vier Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte leicht verletzt. Sie wurden zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht, konnten dieses jedoch noch in der Nacht wieder verlassen. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. |cri

