Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Diebstahl Widerstand geleistet

Kaiserslautern (ots)

Alkohol im Wert von 6,99 Euro stahl eine 46-Jährige aus einem Einkaufszentrum in der Pariser Straße. Als Polizisten die Frau zur Rede stellten, wurde sie gegen die Einsatzkräfte aggressiv.

Ein Detektiv war am Donnerstagvormittag auf die mutmaßliche Ladendiebin aufmerksam geworden. Er verfolgte die Verdächtige bis ins Wohngebiet Kotten. Die alarmierte Polizeistreife traf die Frau schließlich in der Turnerstraße an. Während der Kontrolle wurde die 46-Jährige plötzlich aggressiv. Weil sie konkrete Anstalten machte, die Beamten anzugreifen, überwältigten die Polizisten die Frau. Mit Mühe wurde sie gefesselt. Wie sich herausstellte, hatte die Verdächtige eine Atemalkoholkonzentration von 1,27 Promille intus. Die Polizei schließt nicht aus, dass sie zudem unter Drogeneinfluss stand. Auf die 46-Jährige kommt wegen ihres Gebarens eine Strafanzeige zu. Die Polizei wirft ihr Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Ladendiebstahl vor. Für den Rest des Tages erhielt sie vorsorglich einen Platzverweis. |erf

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell