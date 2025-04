Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wem sind die Diebe aufgefallen?

Kaiserslautern (ots)

Zwei Diebe flüchteten am Donnerstagabend aus einem Bekleidungsgeschäft in der Fackelstraße. Wer hat die Männer gesehen?

Die Unbekannten machten sich gegen 18:20 Uhr verdächtig, weil einer von ihnen Kleidung in einer Sporttasche verstaute. Der andere stand Schmiere. Offensichtlich war ein Diebstahl im Gange. Eine Verkäuferin bemerkte das Duo rechtzeitig und alarmierte die Polizei. Als sich die Täter von der Frau ertappt sahen, ergriffen sie die Flucht. Die Tasche mit der Kleidung ließen sie in dem Geschäft zurück. Die Fahndung nach den Dieben verlief erfolglos. Sie entkamen unerkannt. Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zu den Männern geben? Wem sind die Verdächtigen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

