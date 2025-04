Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Spannender Fußballabend in Kaiserslautern

Kaiserslautern (ots)

Im ausverkauften Fritz-Walter-Stadion traten am Samstagabend die Mannschaften des 1. FC Kaiserslautern und des 1. FC Nürnberg gegeneinander an. Rund 4.400 Gästefans begleiteten ihre Mannschaft in die Westpfalz. Die spannende Partie endete mit einem Sieg für den 1. FC Nürnberg. Aufgrund der hohen Zuschauerzahl musste der 11-Freunde-Kreisel vor und nach dem Spiel für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Durch einen Unfall am Nachmittag in der Mainzer Straße kam es zu einem Rückstau auf den Autobahnen A63 und A6. Rund um das Spiel registrierte die Polizei einige Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. Die Einsatzkräfte mussten bei mehreren körperlichen Auseinandersetzungen eingreifen. Vor und während des Spiels kam es zum Abbrennen von Pyrotechnik. Dabei fing vor dem Spiel ein Busch in der Bremerstraße Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein und nahm die Ermittlungen auf. Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde durch Kräfte anderer Polizeibehörden aus Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland unterstützt. Wir wünschen allen eine gute Heimreise. |elz

