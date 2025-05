POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn zur Festnahme von "falschen Polizisten"

Polizeipräsidium Heilbronn

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn zur Festnahme von "falschen Polizisten"

Heilbronn

Heilbronn/Neckarsulm: Festnahmen wegen bandenmäßigen Betrugs

Nach umfangreichen Ermittlungen der Ermittlungsgruppe "Callcenter" der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn konnten am 7. Mai 2025 drei Männer festgenommen werden, denen unter anderem bandenmäßiger Betrug in mehreren Fällen vorgeworfen wird. Die 21, 27 und 31 Jahre alten Männer mit türkischer Staatsangehörigkeit stehen im Verdacht, im Februar und März 2025 in mehreren Fällen im Landkreis Heilbronn Senioren mit der Masche "falsche Polizeibeamte" um ihre Ersparnisse gebracht zu haben. Die bislang bekannten Tatorte lagen hierbei in den Orten Untergruppenbach, Nordheim und Oedheim (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5971406, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5969799, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5993361). Zusätzlich kommen die drei Tatverdächtigen möglicherweise für weitere Betrugsstraftaten im Landkreis Heilbronn in Betracht. Hierzu dauern die Ermittlungen allerdings noch an.

Den Tatverdächtigen wird vorgeworfen, Teil einer Bande gewesen zu sein, deren Mitglieder sich telefonisch bei älteren Menschen als Polizeibeamte ausgegeben und sie unter dem Vorwand einer angeblich agierenden Einbrecherbande zur Herausgabe von Wertgegenständen und Bargeld aufgefordert hätten. In mehreren Fällen sollen sie ihre Opfer dazu gebracht haben, Schmuck, Gold und Bargeld in Kochtöpfen vor die Haustür zu stellen, woraufhin die Töpfe von den drei Männern in wechselnder Besetzung abgeholt worden seien. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 120.300,- Euro.

Auf Grundlage der akribischen Ermittlungen der Ermittlungsgruppe "Callcenter" wurden durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle gegen die Tatverdächtigen und deren Aufenthaltsorte beim Amtsgericht Heilbronn erwirkt. Diese wurden am Mittwochmorgen, 7. Mai 2025, vollstreckt. Hierbei durchsuchten die Beamten mehrere Wohnungen in Heilbronn und Neckarsulm und nahmen die drei Tatverdächtigen fest. Bei den Durchsuchungen konnten verschiedene Beweismittel sowie Schreckschusswaffen, etwaige Dopingmittel, Betäubungsmittel (mutmaßlich Kokain), Feinwaagen, diverse Schmuckstücke und Bargeld im fünfstelligen Bereich sichergestellt werden. Hierbei konnten unter anderem auch zwei Ringe aufgefunden werden, die bislang noch keiner Tat zugeordnet werden konnten. Es handelt sich hierbei um einen Goldring mit der Innengravur "Gertrud 23.8.64 + 6.8.65" sowie um einen Goldring mit einem blauen Smaragd. Die Besitzer oder Personen, die Angaben zu der Identität machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 1044444 an das Hinweistelefon der Kriminalpolizei zu wenden.

Die vom Amtsgericht Heilbronn erlassenen Haftbefehle wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs wurden noch am Tag der Festnahme in Vollzug gesetzt. Die Tatverdächtigen wurden im Anschluss in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten gebracht.

Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Betrugsstraftaten dauern an.

