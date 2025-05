Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Zeugen nach Unfall gesucht, Unfälle mit Verletzten

Hohenlohekreis (ots)

Öhringen: Mercedes kollidiert mit Verkehrszeichen - Zeugen gesucht

Am Sonntagabend kollidierte ein unbekannter Mercedes-Fahrer in Öhringen mit seinem Pkw mit einem Verkehrsschild. Gegen 22:30 Uhr fuhr er auf der Landesstraße 1036 von Öhringen in Richtung Bitzfeld. An der Verkehrsinsel kurz vor dem Kreisverkehr "Wickersley Ring" verlor der Unbekannte die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Anstatt den Unfall zu melden fuhr der Unfallverursacher einfach davon und hinterließ lediglich einige Fahrzeugteile. Die Überprüfung dieser Teile legt nahe, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um eine graue oder silberfarbene Mercedes B-Klasse handelt. Diese muss durch den Unfall an der Front und am linken Kotflügel stark beschädigt worden sein. Zeugen, die Hinweise auf den Mercedes oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Bretzfeld: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Am Sonntagnachmittag wurde in Bretzfeld ein Motorradfahrer bei einem Unfall verletzt. Der 34-Jährige fuhr gegen 14 Uhr mit seiner Kawasaki auf der Adolzfurter Straße in Richtung der Ortsmitte, als eine 72-Jährige mit ihrem VW von der Bahnhofstraße in die Adolzfurter Straße einbog. Vermutlich übersah die Autofahrerin den herannahenden Motorradlenker, woraufhin es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der 34-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Die Schäden an den beiden Fahrzeugen belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 5.000 Euro.

Künzelsau: Motorradfahrer auf Kraftstoffspur ausgerutscht

Eine Kraftstoffspur war am Sonntagmittag ursächlich für den Sturz eines Motorradfahrers in Künzelsau. Der Biker fuhr in einer Gruppe mit mehreren Motorradfahrern gegen 12 Uhr auf der Schillerstraße, als er über eine Dieselspur fuhr, die Kontrolle über seine Maschine verlor und stürzte. Der Mann erlitt leichte Verletzungen, konnte seine Fahrt nach einer kurzen Untersuchung jedoch fortführen. Die Schäden am Motorrad belaufen sich auf rund 1.000 Euro.

