POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfälle, Diebstahl und versuchter Einbruch

A81/Ahorn: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein 65-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag gegen 17 Uhr bei einem Unfall an der Anschlussstelle Ahorn auf der Autobahn 81 verletzt worden. Der Mann war mit seiner BMW aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen. Da er zunächst nicht ansprechbar war, wurde ein Rettungshubschrauber alarmiert. Nachdem sich sein Zustand stabilisierte, wurde er schließlich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Mottorrad wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Niklashausen: Schwerpunktkontrolle für Motorradfahrer auf der Landesstraße 506

Am Sonntag führte der Verkehrsdienst Tauberbischofsheim zwischen 13 Uhr und 17 Uhr auf der Landesstraße 506 zwischen Niklashausen und Gamburg, auf Höhe der Anton-Hofmann-Allee, eine stationäre Kontrollstelle zur Bekämpfung von Motorradunfällen durch. Dabei wurden 103 motorisierte Zweiräder und vier Pkw kontrolliert sowie 73 Fahrzeuge per Laser gemessen. In fünf Fälle erlosch die Betriebserlaubnis da unzulässie Fahrzeugteile verbaut waren. De Weiteren wurden mehreren Ordnungswidrigkeiten, unter anderem wegen unzulässiger Bereifung und Geschwindigkeitsverstößen, zur Anzeige gebracht.

A81/Tauberbischofsheim: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Am Freitag kam es auf der Autobahn 81 bei Tauberbischofsheim in Fahrtrichtung Würzburg zu einem Auffahrunfall mit hohem Sachschaden. Ein 33-jähriger Fahrer eines Lucid fuhr gegen 13:20 Uhr auf einen unbesetzten BMW I5 auf, der infolge eines vorherigen Unfalls auf dem linken Fahrstreifen liegen geblieben war. Der BMW prallte daraufhin gegen die Mittelschutzplanke und drehte sich. Der 33-Jährige musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die Anschleppmaßnahmen und die Unfallaufnahme musste die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 90.000 Euro.

Bad Mergentheim: Handtasche aus geparktem Auto gestohlen

Am Sonntagnachmittag entwendete ein bislang Unbekannter in Bad Mergentheim eine Handtasche aus einem geparkten Pkw. Der Täter oder die Täterin schlug zwischen 13 Uhr und 13:30 Uhr auf dem Parkplatz am neuen Friedhof in der Milchlingstraße in Bad Mergentheim die Beifahrerscheibe des Fahrzeugs ein und entwendete eine dunkelblaue Handtasche. Darin befanden sich mehrere Wertgegenstände. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Creglingen: Versuchter Einbruch in Bauwagen

Zwischen Freitagabend und Samstagmittag verschaffte sich eine bislang unbekannte Person gewaltsam Zutritt zu einem Bauwagen auf einem Grundstück an der Streichentaler Straße in Creglingen. Dabei wurde ein Fenster eingeschlagen sowie versucht, die Eingangstür mit einem Hebelwerkzeug zu öffnen. Entwendet wurde nichts, der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

