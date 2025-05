Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Schwerer Motorradunfall - ein Toter, ein Schwerverletzter

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim - Am Sonntagabend um 19.00 Uhr befuhr ein Motorrad mit Beiwagen die Kreisstraße K2887 von Bad Mergentheim-Wachbach Richtung Dörtel und kommt alleinbeteiligt aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und im abschüssigen Graben zum Stillstand. Der 20-jährige Mitfahrer wird im Beiwagen eingeklemmt und verstirbt trotz Reanimation durch Rettungskräfte an der Unfallstelle. Der 38-jährige Fahrer wird schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber abgeflogen. Die Fahrbahn ist momentan in beide Richtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell