POL-HN: Landkreis Heilbronn: Einbrüche

Untergruppenbach: Baumaschinen von Freibad-Baustelle gestohlen

In Untergruppenbach drangen bislang unbekannte Täter zwischen Mittwoch, 16:30 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, auf das Gelände des Freibads ein. Im Freibad wurde das Vorhängeschloss eines Baucontainers im Bereich des Kiosks aufgebrochen. Aus dem Container einer Garten- und Landschaftsbaufirma entwendeten die Täter mehrere hochwertige Baumaschinen, unter anderem eine Rüttelplatte und ein Rotationslaser. Der Wert des Diebesguts kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum im Bereich des Freibads verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Untergruppenbach unter der Telefonnummer 07131 644630 zu melden.

Ilsfeld: Einbruch in Bauhof - Baumaschinen gestohlen

In Ilsfeld verschafften sich bislang Unbekannte zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Freitag, 06:30 Uhr, gewaltsam Zugang zum Gelände des Bauhofs in der Porschestraße. Anschließend drangen die Täter in den Hallentrakt ein und brachen dort mehrere Schränke auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere Kettensägen im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro entwendet. Möglicherweise wurde das Transportfahrzeuge der Tatverdächtigen direkt auf dem Standstreifen der A81 abgestellt, um das Diebesgut abzutransportieren. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

Lauffen am Neckar: Maskierte brechen in Minigolfanlage ein

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Freitag, gegen 0.15 Uhr, Zugang zum Gelände der Minigolfanlage am Neckaruferweg In Lauffen. Nachdem die Täter zwei Überwachungskameras abgerissen hatten, drangen sie in einen Lagerraum ein und entwendeten rund 15 Kisten Bier sowie einen E-Scooter. Der Wert des Diebesguts, sowie der verursachte Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Nach Angaben der Betreiberin waren die Täter maskiert, trugen Handschuhe und Kapuzen, sowie auffällige weiße Masken mit gekringeltem Schnurrbart aus der Serie "Haus des Geldes". Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den maskierten Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 zu melden.

