Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn zur Festnahme nach mehrfacher sexueller Nötigung

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mann nach mehrfacher sexueller Nötigung in Haft

Am Mittwoch, den 07. Mai 2025, wurde in Heilbronn ein Mann festgenommen. Der 47-jährige Marokkaner soll zwei Frauen in zwei Fällen sexuell genötigt, in einem weiteren Fall soll er es versucht haben. Zwei der Taten sind hierbei mit seiner Tätigkeit als Handwerker verbunden, da er ausgenutzt haben soll, mit den weiblichen Opfern alleine in deren Zuhause gewesen zu sein. Der Mann soll unter anderem versucht haben, zwei Frauen zu küssen und sie hierbei, aufgrund von Gegenwehr, an die Wand gedrückt haben. Im weiteren Verlauf soll er eines seiner Opfer massiv sexuell bedrängt haben. Am 5. Mai 2025 erließ das Amtsgericht Heilbronn auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wegen Wiederholungsgefahr Haftbefehl gegen den 47-Jährigen. Aufgrund des Haftbefehls wurde der Tatverdächtige am 7. Mai 2025 festgenommen und einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser ordnete antragsgemäß den weiteren Vollzug des Haftbefehls an und der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Mann auch in weiteren Fällen im Rahmen seiner Tätigkeit als Handwerker übergriffig geworden ist, bittet die Kriminalpolizei Heilbronn mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

