Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Diebstähle

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Haßmersheim: Zeugen nach mehreren Diebstählen gesucht

In Haßmersheim kam es zwischen Dienstag und Mittwoch zu mehreren Diebstählen. In der Ehrenmalstraße entwendeten bislang Unbekannte zwischen Dienstag, 12 Uhr, und Mittwoch, 14 Uhr, ein Mountainbike der Marke Bulls in den Farben Grün, Schwarz und Weiß. Das Fahrrad war in einem Carport abgestellt. Am Mittwoch, zwischen 9:30 Uhr und 13:15 Uhr, wurde ein schwarzer E-Scooter der Marke Xiaomi mit grünem Versicherungskennzeichen aus dem Hinterhof eines Hauses in der Rosenstraße entwendet. Ein weiterer Diebstahl ereignete sich auf einer Baustelle in der Kurt-Vogelsang-Straße. Zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 7:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter rund 200 Kilogramm Kupferkabel aus einem Abrissgebäude. Vermutlich wurde die Baustelle mit einem Pkw über einen Schleichweg neben der Bundesstraße angefahren und Täter kletterten über einen etwa zwei Meter hohen Zaun, um sich Zutritt zum Gelände zu verschaffen. Der Wert des Diebesguts wird auf etwa 1.600 Euro geschätzt. In allen Fällen bittet der Polizeiposten Aglasterhausen unter der Telefonnummer 06262 9177080 um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell