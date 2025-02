POL-CLP: Einzelmeldungen

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Einbruchdiebstahl aus Garage In der Zeit zwischen Dienstag 18. Februar 2025 18:00 Uhr bis Mittwoch, 19. Februar 2025 07:25 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße "Am Blöcker" und verschafft sich gewaltsam Zutritt in eine Garage. Es wurde u.a. ein in der Garage befindlicher Traktor entwendet. Die Schadenssumme wird auf einen unteren fünfstelligen Bereich ...

