Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruchdiebstahl aus Garage

In der Zeit zwischen Dienstag 18. Februar 2025 18:00 Uhr bis Mittwoch, 19. Februar 2025 07:25 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße "Am Blöcker" und verschafft sich gewaltsam Zutritt in eine Garage. Es wurde u.a. ein in der Garage befindlicher Traktor entwendet. Die Schadenssumme wird auf einen unteren fünfstelligen Bereich geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-9430) entgegen.

Steinfeld - Einbruchdiebstahl in Restaurant

Bislang unbekannte Täter begaben in der Zeit von Montag, 17. Februar 2025 19:00 Uhr bis Mittwoch, 19-Februar 2025 10:00 Uhr auf das Gelände eines Restaurants in der Münsterlandstraße und verschafften sich Zutritt zum Restaurant. Es entstand ein Schaden von ca. 2.700,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel.: 05492-960660) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin

Am Mittwoch, 19. Februar 2025 gegen 16:00 Uhr kommt es im Bereich der Große Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 40-jährigen Pkw-Fahrerin aus Vechta und einer 19-jährigen Radfahrerin, ebenfalls aus Vechta. Die 40-Jährige befuhr dabei mit ihrem Pkw die Große Straße und beabsichtigte an der dortigen Lichtzeichenanlage nach rechts in die Straße Am Klapphaken abzubiegen. Die 19-Jährige fuhr hinter dem Pkw der 40-Jährigen, erkannte die Verkehrssituation zu spät und fuhr auf den anfahrenden Pkw der 40-Jähigen auf. Dadurch wurde die 19-Jährige leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell