POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Fast doppelt so schnell unterwegs - Geschwindigkeitskontrolle auf Bundesstraße 10

Pforzheim (ots) - Im Pforzheimer Stadtteil Büchenbronn ist es am Mittwochnachmittag in einer Sicherheitsfirma zu einem Brand gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand der Brand gegen 16:45 Uhr offenbar aufgrund eines technischen Defekts an einer Powerbank. Beim Eintreffen der Feuerwehr an dem im Ebereschenweg gelegenen Gebäude waren keine offenen Flammen ...

