POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Lkw führt zur Vollsperrung der B28 im Bereich Freudenstadt

Freudenstadt (ots)

Heute Morgen ist nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 28 zwischen Freudenstadt und Aach ein Lkw mit Anhänger umgekippt. Zur Unfallaufnahme und Bergung war eine Vollsperrung erforderlich.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr eine 32-jährige Audifahrerin die Bundesstraße 28 aus Freudenstadt kommend in Fahrtrichtung Aach. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache kam diese nach links von der Fahrbahn ab, sodass ein entgegenkommender Lkw mit Anhänger bremsen musste, letztendlich den Aufprall aber nicht verhindern konnte. Der Lastkraftwagen nebst Anhänger kam nach rechts von der Straße ab und kippte mehrere Meter neben der Fahrbahn um. Die Ladung (Kies) wurde auf einer Wiese verteilt.

Sowohl der 52- jährige Lkw-Fahrer als auch die Autofahrerin zogen sich Verletzungen zu und musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. An beiden Unfallbeteiligten und nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 120 000 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wird unter Einbindung des Umweltamtes geprüft, ob Teile des betreffenden Erdreichs abgetragen werden müssen. Die Bergung des Lkw und der Ladung dauert derzeit an.

Zur Unfallaufnahme und der Bergung des Gespannes ist die Bundesstraße bis zum Berichtszeitpunkt weiter gesperrt.

Benjamin Koch, Pressestelle

