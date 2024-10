Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Brand in einer Büchenbronner Firma

Pforzheim (ots)

Im Pforzheimer Stadtteil Büchenbronn ist es am Mittwochnachmittag in einer Sicherheitsfirma zu einem Brand gekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand der Brand gegen 16:45 Uhr offenbar aufgrund eines technischen Defekts an einer Powerbank. Beim Eintreffen der Feuerwehr an dem im Ebereschenweg gelegenen Gebäude waren keine offenen Flammen sichtbar. Zum Brandzeitpunkt befanden sich im betroffenen Erdgeschoss keine Personen. Es hielte sich lediglich eine Person in dem darüber liegenden Stockwerk auf. Eine Gesundheitsgefahr bestand für diese jedoch nicht. Verletzt wurde somit niemand. Der Sachschaden wird auf ca. 100 000 Euro geschätzt.

Inka Schönleber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell