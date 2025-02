POL-CLP: Einzelmeldung

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei Am Montag, 17. Februar 2025 gegen 10:30 Uhr besprühten unbekannte einen Kassenautomaten, das Treppengeländer sowie Türen am Bahnhofsgebäude mit Farbe. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen. Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei In der Zeit von Sonntag, ...

mehr