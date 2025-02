Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 18. Februar 2025, befuhr ein 24-jähriger PKW-Fahrer aus Cappeln die Cappelner Straße in Fahrtrichtung Sevelten. In einer langgezogenen Rechtskurve kam ihm ein PKW entgegen, welcher den Pkw des 24-Jährigen touchierte. Durch den Zusammenstoß wurde der linke Außenspiegel abgerissen und der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt. Der Sachschaden wurde auf ca. 300,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478/958600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell