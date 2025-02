Cloppenburg/Vechta (ots) - Versuchte Totschläge in Cloppenburg - Zwei Personen festgenommen Am Montag, den 18. November 2024, kam es nahe einem Verbrauchermarkt an der Fritz-Reuter-Straße in Cloppenburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen, in dessen Verlauf ein 20-jähriger Heranwachsender aus Cloppenburg lebensgefährlich verletzt wurde. Der Täter hatte ein Messer eingesetzt und unvermittelt auf das Opfer eingestochen. Der Täter ...

mehr